El uso del autobús urbano crece un 9% en Pontevedra y roza los 700.000 usuarios

La Xunta y el Concello de Pontevedra han acordado mantener en 2026 las bonificaciones en el transporte urbano, servicio que se presta a través de las concesiones de transporte público autonómico y en el que la demanda creció un 9% con respeto al año pasado.

Ambas partes firmaron ya la prórroga del convenio de colaboración por lo que se activaron descuentos en los viajes de autobús realizadas dentro del municipio. El acuerdo de mejora de las tarifas, que anticipa las actuaciones de promoción del transporte público que se implantarán a través del área de Transporte de Galicia, extenderá su duración un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, para las personas usuarias que paguen con la Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG), el precio del billete cuenta en primer lugar con un descuento general del 10%. Sobre el importe resultante, el año que viene se mantendrá una reducción adicional de 50 céntimos en los viajes con origen y destino en el término municipal de Pontevedra, así como la bonificación de los trasbordos, de acuerdo con el convenio de colaboración con el Concello.

La estas ventajas se suman los descuentos y bonificaciones vigentes en el conjunto del transporte público interurbano para los pagos realizados con laTarxeta de Mobilidade de Galicia y con la tarjeta Xente Nova. Así, una vez aplicadas las rebajas anteriores, se añade la bonificación adicional que la Xunta viene manteniendo desde 2022 y que actualmente se sitúa en un 40%, tras la reducción de la aportación estatal del 30% al 20%. Además, se mantiene la gratuidad de los viajes para las personas menores de 21 años y mayores de 65 años a través de la tarjeta Xente Nova y de la tarifa +65.

El conjunto de las medidas de fomento del uso del transporte público de la Xunta impulsó el crecimiento de la demanda en los viajes urbanos de Pontevedra. Hasta septiembre, las personas usuarias realizaron cerca de 550.000 viajes bonificados, un 9% más frente a unas 505.000 del mismo período de 2024. Por tanto, a una media de más de 60.000 viajeros al mes, el año finalizará en torno a 700.000 usuarios.

En cuanto al descuento, en los primeros nueve meses del año, los usuarios que realizaron viajes urbanos en Pontevedra se beneficiaron de más de 250.000 euros de descuento por la aplicación de las bonificaciones de este convenio de colaboración.

Además, más de 3.700 mayores de 65 años y más de 5.500 menores de 21 años del municipio de Pontevedra pueden viajar gratis en toda la comunidad gracias a la tarifa +65 y a la tarjeta Xente Nova, respectivamente.