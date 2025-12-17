Aplazan la cesión del edificio del Hospital Provincial

El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, ha reiterado el interés de la institución académica por la cesión de la parcela de la antigua fábrica de Tafisa, además de reconocer que se mantiene el interés por el edificio del Hospital Provincial.

En esta reunión del Consello del Campus de Pontevedra Reigosa explicó que la posible cesión del centro es algo que «está retrasado mientras no esté finalizada la ampliación del hospital de Montecelo», que parece que «va a tardar más del que estaba inicialmente previsto», indicó.

No obstante, reiteró que «seguimos reivindicando nuestro interés por poder trasladar en un futuro a este espacio las titulaciones que tienen que ver con ciencias de la salud». Además, subrayó que este edificio podría acoger tanto Fisioterapia como ser una de las tres sedes de la futura Facultad de Enfermaría.

En su informe, el rector de la Universidade de Vigo abordó también la aprobación por parte del Consello de Goberno, una memoria de entendimiento con el Celta de Vigo y Metrodora Education Vigo, que «permitiría crear en un futuro un nuevo centro adscrito al educativo».

Este marco de entendimiento, explicó, «que va a tener una serie de titulaciones» indicando que los grados en Fisioterapia y Ciencias de Actividade Física y do Deporte, que se imparten en el campus, quedarían fuera del catálogo del futuro centro.