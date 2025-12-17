Alumnos solidarios con los animales

Estudiantes de tercero de la ESO del IES Valle-Inclán de Pontevedra pusieron ayer en marcha un mercadillo con artículos hechos por ellos mismos (pulseras, coleteros, gorros, bufandas...) y cuyos beneficios irán destinados íntegramente a tres asociaciones protectoras de la ciudad: Os Palleiros, Ohana y Difusión Felina. Solamente en el primer día de venta lograron recaudar 87 euros, cantidad que se irá incrementando en los siguientes días de mercadillo, en cada recreo antes de las vacaciones navideñas o «hasta acabar existencias».

La profesora de Filosofía Sara Ferreño Pérez es la coordinadora de esta bonita iniciativa, con la que los alumnos colaboran al ofrecer una oportunidad a los animales sin hogar en el marco de la asignatura de «Educación en Valores Cívicos y Éticos».

Además de esta colaboración, los estudiantes también llevarán a cabo una acción con la Residencia de Mayores pública de Campolongo, que tienen previsto visitar en el mes de enero.

Un grupo de alumnos del instituto ante el puesto solidario de venta. / Gustavo Santos

«Buscamos necesidades en la localidad y, en lo que se refiere a los animales, nos visitarán las asociaciones aquí en el centro, mientras que ellos harán el mercadillo para ayudarlas. Con las personas mayores, les darán un recital y conciertos allí en Campolongo, así como entrevistas para hacer una exposición con historias de vida», resume la profesora.

«Los jóvenes responden muy bien, son muy receptivos y conocen de primera mano historias y hacia donde se canaliza la ayuda», celebra, como ha ocurrido con la visita que les hizo esta semana Difusión Felina, con voluntarias acompañadas de gatos en busca de un hogar, Misa y Parlanchín. Por ellos y los perros de Ohana y Difusión Felina crearán un punto de recogida de donación de pienso, mantas, arneses y otro material.