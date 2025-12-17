85 años del hallazgo del Tesouro de Caldas, expuesto en el Museo

La Asociación Cultural Terra Calda celebra el 85 aniversario del descubrimiento del Tesouro de Caldas con la proyección de un documental grabado en 1992 sobre su descubridor, Amalio Touceda, y a su esposa, Dolores Besada.

Esta colección, también conocida como depósito de As Silgadas, constituye «la mayor acumulación de oro conocida en la prehistoria europea», explican desde la organización. Y es que, se trata de un conjunto de 41 piezas de oro de gran pureza, que suman un peso aproximado de quince kilogramos.

Entre los utensilios conservados figura un conjunto de aros tipo lingote de tamaños y pesos variables, dos tazas, una jarra, tres fragmentos de una lámina y un peine decorado.

Se barajan varias hipótesis sobre el motivo de su ocultación, pero la teoría más convincente es la de la realización de un depósito ritual a modo de ofrenda constituido por objetos de prestigio, «una práctica usual en la Edad del Bronce», garantizan.

El tesoro fue descubierto por casualidad el 20 de diciembre de 1940 por unos jornaleros que trabajaban en la finca de As Silgadas, concretamente por Amalio Touceda, protagonista de la muestra audiovisual que será proyectada.

Cuentan que los descubridores escondieron el hallazgo y vendieron algunas de las piezas, ya que se estima que la colección original rondaba unos 27 kilogramos de peso.

El vídeo, que nunca ha sido proyectado en público por el mal estado de la grabación, ha sido recuperado mediante inteligencia artificial, convirtiéndose en un testimonio único y de gran valor. Su duración es de 90 minutos y en ellos figura la entrevista, las valoraciones de varias investigadoras y unas imágenes del grupo visitando As Silgadas, donde enseñan el sitio donde apareció, y más imágenes del Museo de Pontevedra.

La realización del mismo corresponde a Xoan Manuel Domato «Chicho», quien hizo «una gran labor en la recuperación de la memoria caldense», expresan.

El acto se celebrará este viernes a partir de las 20.30 horas en el auditorio municipal de Caldas con entrada totalmente gratuita hasta completar aforo.