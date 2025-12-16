Tirón turístico de la Navidad de Pontevedra, con madrileños y portugueses a la cabeza

«Es algo increíble. No veía tanta gente en el centro desde hacía tiempo. Ni que fuese el día grande las fiestas de A Peregrina». Son las palabras de una mujer que el pasado fin de semana se acercó hasta el «meollo» de la ciudad para dar un paseo y tomar algo con sus amigos. Y es que no fue ella la única que tuvo esa impresión, ya que la ciudad estuvo muy llena ya desde el viernes, pero especialmente el sábado, cuando transitar entre las plazas de España y de A Verdura llevaba su tiempo y era necesaria paciencia.

El tirón se debe a la ambientación navideña de Pontevedra, que ha apostado por una decoración pensada en el público familiar y con elementos artesanales y muchos juegos para los niños.

El trenecito, una de las atracciones más demandadas. / G. SANTOS

Desde Turismo de Pontevedra confirman que sí fue un fin de semana importante en cuanto a afluencia de gente, tanto local y de la comarca y el resto de Galicia como de otras comunidades autónomas e incluso países. «Pero realmente ya constatamos el movimiento de estas fechas de Navidad desde el puente de diciembre», afirman desde este punto turístico, emplazado entre la Praza de España y la Avenida de Montero Ríos.

«Sobre todo estamos notando la llegada de grupos numerosos, que son los que suelen parar a pedirnos información. Son grupos de 55 personas como mínimo, pero a veces de 70, porque ya se están fletando autobuses con esa capacidad», indican.

Lo cierto es que suelen ser visitas de un día sin pernoctación, excursiones, lo que explica que no se haya producido una ocupación hotelera total, tal y como afirma la presidenta de los Hoteleros de Pontevedra, Paula Lourido.

Una familia se hace un "selfie" en A Peregrina. / G. SANTOS

Entre el 1 y el 14 de diciembre pasaron por la caseta local de turismo 2.246 personas, una cifra que hace años sería impensable por lo numerosa que es. «El día que más gente vino fue el 6 de diciembre, con 321 visitantes, seguido del 12 de diciembre, con 227», añaden desde Turismo de Pontevedra.

«Lo que constatamos es que son grupos que vienen cuatro días ya aprovechan para venir a Pontevedra, Santiago, Vigo, O Grove y el norte de Portugal», aseguran.

Las cifras de consultas en Turismo de Pontevedra el pasado fin de semana fueron las siguientes: el jueves 11, 159 personas; el viernes 12, 227; el sábado 13, 137, y el domingo 14 se bajó a 73, por contar el punto de información con horario solo de mañana.

Tirolina en la Alameda. / Gustavo Santos

Mayoría de nacionales

Tomando como referencia esa cifra inicial de 2.246 personas que pasaron por el punto de información turística de la Boa Vila en lo que va de mes, hay que destacar que la gran mayoría de los visitantes son nacionales, un 92,5%, con un total de 2.078.

En este grupo, los madrileños están a la cabeza, con 640 consultas, seguidos de los de Gran Canarias, con 277. Les siguen en el ránking los que proceden de Castilla y León (250), Asturias (222) y Andalucía (201).

En cuanto a los turistas extranjeros, es siempre Portugal quien encabeza el listado, con 168 consultas, «sobre todo los días 6 y 8 de diciembre», seguida en estas fechas por los que proceden de Argentina, «que vienen para estar con la familia». También destacan los franceses.

Respecto a las motivaciones o lo que destacan los visitantes de la ciudad, desde Turismo de Pontevedra informan que «sobre todo la artesanía de la decoración, realizada de verdad por auténticos artesanos».

«También dicen que les impresiona la programación navideña, con tanta oferta de juegos y talleres para niños», añaden.

Y es que desde el Concello de Pontevedra se ha puesto en marcha un programa que fomenta el consumo en el comercio local para la participación en los diferentes juegos dispuestos por la ciudad.