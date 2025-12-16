Los talleres de la Casa Azul visten de Navidad a la Boa Vila

Árboles, adornos navideños creados para diferentes lugares, manteles o centros de mesa son algunas de las elaboraciones basadas en esta época festiva que se realizan en el taller municipal de arreglos y costura de la Casa Azul, lucidos en varias sedes del Concello de Pontevedra. Los adornos están elaborados con materiales como papel prensado, poliexpán, paja, trozos de piñas, tela o lana.

De esta manera, se pueden encontrar estos elementos decorativos hechos en el taller de costura y arreglos en el vestíbulo de la Casa Azul –dos árboles de Nadal–, en las dependencias administrativas del Chalé de Fontoira –centros navideños– y en alguna oficina de la Casa de la Luz –una composición inspirada en el rural gallego–. Además el alumnado del taller también hizo adornos para sus propias casas.

Este taller finaliza con el año, después de nueve meses de actividad, en los que una docena de personas aprendieron a arreglar, modificar y tunear ropa. El mes finalizará diseñando blazers y bombers a partir de piezas propias o del taller.