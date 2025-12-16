El Stock Marín vuelve a las calles del 6 al 8 de febrero

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, presidió una nueva convocatoria de la Mesa Local de Comercio, en la que participaron también la concejala de Comercio, Cristina Acuña; el agente de Empleo y Desarrollo Local, y representantes del resto de grupos de la Corporación, así como de las asociaciones Estrela de Marín y Acemas y la Xunta de Galicia.

Una de las razones por las que se convocó la mesa fue precisamente para fijar la celebración del Stock Marín, la feria de oportunidades y saldos que organiza Estrela con la colaboración del Concello y la Xunta, para el fin de semana del 6 a 8 de febrero

Será la edición del invierno, que se coordina con la de verano, y en la que los establecimientos comerciales de Marín encuentran una oportunidad para dar salida al stock que tienen, con precios muy competitivos que atraen el interés del vecindario.

El encuentro también sirvió para repasar otras actividades e iniciativas que se llevaron a cabo a lo largo del año por parte de ambas asociaciones comerciales y cuáles serán algunas de las que impulsarán en el 2026.