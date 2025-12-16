El SEK Atlántico reafirma su compromiso medioambiental en Cerceda

Los estudiantes de 1º de Bachillerato del Colegio Internacional SEK Atlántico, con sede en Poio, visitaron el Complejo Medioambiental de Sogama, en Cerceda, para conocer de primera mano la operativa de esta empresa pública a donde llegan los residuos urbanos de 295 ayuntamientos gallegos, el 94% del total.

Los educadores de la empresa calificaron al grupo «plenamente comprometido con la protección del entorno y la gestión sostenible de los residuos». Los asistentes siguieron las explicaciones del personal técnico, participando en un recorrido virtual por las instalaciones, para el que fueron equipados con gafas inmersivas 360º. A través de este itinerario, pudieron ver la gestión de residuos que llegan a esta infraestructura.