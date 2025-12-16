El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación

Peatones y vehículos que crucen el puente que une los concellos de Pontevedra y Soutomaior en la parroquia de Ponte Sampaio ya podrán hacerlo con más seguridad. El viaducto ya luce su nueva iluminación, compuesta por más de medio centenar de luminarias y proyectores LED.

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, visitaron ayer el puente, acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza.

El nuevo alumbrado se extiende por el pretil y el exterior del puente, por el que discurre la carretera autonómica PO-264. De este modo, tal y como se destacó en la visita, se ha contribuido a renovar el aspecto de esta infraestructura y a mejorar la seguridad de peatones y conductores.

De manera más concreta, se dispusieron 20 luminarias LED en los tajamares, encajadas en el pretil de piedra, y también iluminación ornamental, con 36 proyectores LED.

Esta iluminación forma parte de la obra de puesta en valor del puente que está acometiendo la Xunta de Galicia, movilizando una inversión de casi 500.000 euros.

Una mujer atraviesa el puente de Ponte Sampaio. / GUSTAVO SANTOS

Esta intervención, cuyo final integral se prevé para la próxima primavera, incluye labores de conservación, renovación de pavimentos, el relevo de una baranda, zonas de ajardinamiento o la limpieza de paramentos exteriores.

Los trabajos avanzan a buen ritmo, restando por ejecutar el adoquinado, la colocación de losetas de un lado del puente y el aglomerado de un tramo de la travesía del lado de Pontevedra.

La conselleira subrayó que «tanto el alumbrado, en concreto, como la intervención en general, fueron diseñados con la máxima exigencia y cuidado y con el sello de Galicia Calidade».

En este sentido, hizo hincapié en la importancia de esta actuación sobre un lugar de paso del vecindario, pero también de millares de peregrinos, que cada año cruzan hacia Santiago, siguiendo el Camiño Portugués.

Otras actuaciones

No es la única intervención que se ha hecho en esta parroquia pontevedresa. Recientemente, el Concello de Pontevedra finalizó un tramo de saneamiento en el núcleo urbano de Ponte Sampaio, concretamente en la vía que conecta el puente medieval con el cruce de la carretera que se dirige al lugar de Acevedo.

Esta actuación supuso una inversión que= ronda los 40.000 euros y tuvo como objetivo principal duplicar la tubería existente para separar las aguas fecales de las pluviales.