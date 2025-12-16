El profesorado llora en un «velatorio» la muerte de la educación pública

Como si del entierro del famoso loro Ravachol se tratase, las calles de Pontevedra acogieron este martes un curioso cortejo fúnebre con velorio incluido por la «muerte» de la Educación pública. El profesorado volvió a ser convocado por la CIG para reivindicar condiciones que permitan llevar a cabo una enseñanza de calidad.

Se trata de la cuarta jornada de huelga convocada en lo que va de trimestre en la Educación pública gallega no universitaria y, sin duda, la más vistosa, con numerosos participantes disfrazados de viudos y viudas y de seres del otro mundo, como esqueletos. El séquito portó, además, coronas y cruces por la desaparición de un servicio fundamental y básico en la sociedad.

El IES Xunqueira II de Pontevedra fue el punto de partida del grupo, que en manifestación, o procesión, según se mire, se dirigió hasta el IES Frei Martín Sarmiento, empapelando de camino los centros en este recorrido con crespones negros, esquelas y otra simbología mortuoria para evidenciar la situación en la que se encuentra la enseñanza pública. De este modo, se paró en la EOI, en el CEIP Xunqueira I, en el IES Xunqueira I, en el CEIP Xunqueira II, en el CIFP A Xunqueira, en el CEIP Praza de Barcelos y en el CEIP Álvarez Limeses.

Una mujer disfrazada. | G. Santos

No fue solo Pontevedra la que acogió una marcha fúnebre, que también tuvo lugar también en otras 14 localidades del territorio gallego, incluidas las otras seis grandes, ciudades.

Por ejemplo, en el IES de Poio buena parte del profesorado se vistió de luto y se realizó una acción simbólica con crespones negros y cartelería en el exterior del centro. Denunciaron aulas masificadas y profesorado «al límite». El instituto ha confirmado con hoy miércoles también secundará la huelga.

A nivel gallego, la protesta se completará este miércoles con una gran manifestación en Santiago de Compostela, que también tendrá un formato especial simulando ser la comitiva fúnebre de un entierro desde el Parlamento gallego hasta la Xunta, con salida a las 11.30.

Carteles en el IES de Poio. | FdV

Nulo diálogo con la Xunta

Las organizaciones convocantes de las huelgas docentes en este trimestre intensifican la convocatoria de movilizaciones durante después de que hallan fracasado todos los intentos de abrir una negociación con la Consellería de Educación que permitan abordar las demandas del profesorado en cuanto a la bajada de ratios en el primer curso de todas las etapas educativas, la recuperación del horario lectivo previo a los recortes, la dotación de más profesorado para atender a la diversidad o un plan real de eliminación de la burocracia en la enseñanza, entre otras medidas.

Después de interceptar al conselleiro la semana pasada en un acto y entregarle los escritos que ya le habían sido remitidos con anterioridad, se espera que todas estas convocatorias de huelga tengan resultado. La CIG-Enseñanza y STEG convocan al profesorado a participar activamente de riguroso luto estos días de huelga.