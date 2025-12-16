Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

El profesorado del IES de Poio reivindica la defensa del ensino público

R. P.

Poio

En el marco de la huelga de profesorado convocada para hoy, los maestros del IES de Poio llevarán a cabo a primera hora del día una acción simbólica en el centro, en defensa de la enseñanza pública y de las condiciones dignas en el sector.

Está previsto que la huelga , que afectará a la docencia en todos los niveles educativos, sirva para reivindicar mejoras para el alumnado y un ensino de calidad con menos alumnos en cada aula.

De este modo, se espera que se repitan las protestas del pasado mes de octubre en Pontevedra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents