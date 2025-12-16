El profesorado del IES de Poio reivindica la defensa del ensino público
Poio
En el marco de la huelga de profesorado convocada para hoy, los maestros del IES de Poio llevarán a cabo a primera hora del día una acción simbólica en el centro, en defensa de la enseñanza pública y de las condiciones dignas en el sector.
Está previsto que la huelga , que afectará a la docencia en todos los niveles educativos, sirva para reivindicar mejoras para el alumnado y un ensino de calidad con menos alumnos en cada aula.
De este modo, se espera que se repitan las protestas del pasado mes de octubre en Pontevedra.
