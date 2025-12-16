O Saiar lleva la Navidad a Política Social
Trabajadores y usuarios del centro ocupacional elaboraron decoraciones
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, recibió ayer a trabajadores y usuarios del centro ocupacional O Saiar. Éstos le hicieron entrega, un año más de la decoración de Navidad elaborada en el centro.
Fabiola García les agradeció el detalle y les deseó unas buenas fiestas a ellos y a sus familias.
Además, la conselleira quiso poner en valor las más de tres décadas de trabajo en favor de la autonomía y de la formación de las personas con discapacidad intelectual que atesora este centro, situado en el municipio de Caldas. En sus instalaciones se llevan a cabo diferentes talleres de cestería, jardinería, artesanía o encuadernación, que ayudan a mejorar la capacitación laboral de sus usuarios.
