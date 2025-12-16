Impulsan una nueva edición del Programa de Emprego marinense

El área de Promoción Económica de Marín dio ayer a conocer más detalles sobre el Programa Integrado de Emprego que impulsará a partir de enero.

Esta iniciativa, dirigida a personas desempleadas de larga duración, mujeres desempleadas, desempleados menores de 30 años o desempleados con discapacidad, cuenta con un centernar de plazas y está remunerado con diez euros por cada día de asistencia.

Su currículo incluye 330 horas de formación en especialidades del SEPE: Soldadura MIG-MAG, gestión de transporte en la empresa, caja y reposición o técnicas básicas de primeros auxilios, así como 315 horas de formación no incluida en el SEPE.

En este apartado, se incluye la prevención de riesgos laborales, técnicas de búsqueda de empleo, inglés profesional para turismo o formación en igualdad, entre otros elementos.

El objetivo del Programa Integrado de Emprego es desarrollar competencias laborales en sus participantes a través de la información, la orientación y el asesoramiento, con talleres de entrevistas, prácticas profesionales no laborales en empresas o formación en nuevas tecnologías e idiomas.

También se habilitarán, en caso de ser necesarias, medidas de conciliación para aquellos participantes con hijos menores o personas dependientes a su cargo, mediante acuerdos con guarderías, ludotecas o centros de día.

Para más información, se puede contactar con el Concello preguntando por el agente de Emprego e Desenvolvemento Local o a través del correo electrónico aedlmarin@concellodemarin.es.