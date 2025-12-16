El gran tirón de las series: agotadas 200 entradas en una mañana

La programación ligada a los Feroz gira esta semana hacia la narrativa y el análisis sociológico. Tampoco faltarán las proyecciones y charlas con autores, citas que invitan al público pontevedrés dialogar de tú a tú con los nominados y talentos de la temporada. Las entradas pueden retirarse en la oficina de Turismo de la plaza de España, que registra una intensa actividad: solo durante la mañana de ayer, desde esta caseta se repartieron 200 invitaciones para los pases de tres de las series más esperadas.

Con estas localidades, las otras estrellas en la oficina de Turismo son los nuevos calendarios del Concello de 2026, que también reciben decenas de peticiones.

La cita de la jornada de hoy será en la Fundación Manuel Moldes, donde a partir de las 19 horas la periodista y escritora Raquel Piñeiro presentará «Un país en la pantalla. España a través del cine y las series», una obra que funciona casi como un espejo de nuestra propia identidad.

Acompañada del periodista cultural Ramón Rozas, Piñeiro analizará como la ficción audiovisual no solo ha registrado la historia de España, sino que ha ayudado a inventarla.

La sesión pondrá el foco en como la cámara narra la transformación del país, con una atención especial a Galicia y Pontevedra a través de sus rodajes. «Se abordarán temáticas que van desde el cine rural y la llegada de Hollywood, hasta el cine popular del franquismo y las series de la Transición», avanza el Concello.

Este ciclo «Palabra de Cine! Literatura e cinema en diálogo», que arrancó el pasado viernes reivindicando la figura del pionero pontevedrés Enrique Barreiro y su sistema Yuxtacolor, concluirá el próximo 23 con una Conversa Cinéfila entre el ensayista Diego Moldes y Ramón Rozas sobre la confluencia del cine, la literatura y la ciudad de Pontevedra.

Servirá de preámbulo a la presentación del próximo libro de Moldes «Más grande que la vida. Escritos sobre cine 2000-2025».

Por su parte, las salas de proyección se preparan para el fenómeno fan. Las «previas» de los Feroz traen esta semana a Pontevedra a algunos de los creadores más relevantes del panorama estatal.

El próximo jueves 18, la iconografía pop de los 2000 tomará la pantalla con la proyección de Superestar. Su creador, Nacho Vigalondo, acompañará a las actrices Ingrid García-Jonsson y Rocío Ibáñez en un coloquio.

Al día siguiente será el turno de Yakarta, una historia que mezcla emoción y deporte, presentada por el guionista Diego San José y la actriz protagonista Carla Quilez. El broche final del año lo pondrá la comedia Poquita Fe el viernes 26, con la presencia de Pepón Montero y Julia de Castro.