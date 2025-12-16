Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

La Gimnástica celebra su Festival de Navidad

La Gimnástica celebra su Festival de Navidad

La Gimnástica celebra su Festival de Navidad

130 niños y niñas tomaron parte ayer del ya tradicional Festival de Navidad de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. En las instalaciones del CGTD, los más pequeños compitieron para despedir el año en pruebas como el salto de longitud, el lanzamiento de vórtex, la velocidad o los relevos.

La Gimnástica celebra su Festival de Navidad

La Gimnástica celebra su Festival de Navidad

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents