La Gimnástica celebra su Festival de Navidad
130 niños y niñas tomaron parte ayer del ya tradicional Festival de Navidad de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. En las instalaciones del CGTD, los más pequeños compitieron para despedir el año en pruebas como el salto de longitud, el lanzamiento de vórtex, la velocidad o los relevos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Pintos: «La relación con los militares era muy tensa y logramos que se normalizara»
- La playa de Loira se convierte en un nuevo destino para escaladores en Marín
- Las obras del puente de Ponte Sampaio, casi listas
- Un conductor colisiona contra varios coches aparcados en la PO-531 en Pontevedra
- Defensa estudia ampliar los efectivos de la Escuela Naval ante el aumento de alumnos
- Agresiones a sanitarios: condenada por golpear a una enfermera en Montecelo
- Dani Martín, nuevo artista confirmado del PortAmérica
- El Concello de Pontevedra pide a Defensa vivienda pública en Mollavao