130 niños y niñas tomaron parte ayer del ya tradicional Festival de Navidad de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. En las instalaciones del CGTD, los más pequeños compitieron para despedir el año en pruebas como el salto de longitud, el lanzamiento de vórtex, la velocidad o los relevos.

La Gimnástica celebra su Festival de Navidad