Fiestas, cultura y deporte ilustran el calendario de la villa termal de 2026

El Concello de Caldas inició ayer el reparto de sus calendarios municipales para el próximo 2026. El gobierno local decidió ilustrar cada uno de los doce meses con imágenes que muestran las «experiencias compartidas» por los vecinos en actividades culturales, deportivas y fiestas celebradas durante este año, señala el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

Se han vuelto a editar 4.000 ejemplares, con la idea de que lleguen a todos los vecinos, que pueden retirarlos en la oficina de turismo. Manuel Fariña señala en este punto que «para nosotros es muy importante estar en las casas de la gente, y que se sienta orgullosa de su villa y de las actividades que organizamos». También destaca el atractivo visual del almanaque.