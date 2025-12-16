La Diputación abre el plazo para adherirse al «+Xuntas»
J. A.
Pontevedra
A partir de hoy, las entidades de la provincia de Pontevedra pueden solicitar alguna de las más de 200 formaciones que se imparten en el próximo año como parte de +Xuntas. La puesta en marcha de esta nueva edición del programa provincial fue anunciada por Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, y la diputada de Igualdad Paula Bouzós en una visita a varios de los colectivos beneficiarios de la edición actual, donde se les informó de la reactivación. En este sentido, ayer se acercaron a las instalaciones de Down Pontevedra, cuyas usuarias participaron en un taller de «Teatro. Mujeres a la escena».
