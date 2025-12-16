Dan por completada la mejora del firme y la red de pluviales en Ucha de Arriba

El Concello de Poio finalizó las obras de mejora del firme y ampliación de la red de recogida de aguas pluviales en la calle Ucha de Arriba, en la parroquia de San Xoán. Así lo anunció el alcalde, Ángel Moldes, tras comprobar el resultado de la actuación, que contó con una inversión de cerca de 60.000 euros.

A mayores, también se acondicionó uno de los ramales, a petición de los vecinos, para mejorar el acceso la una fuente y lavadero.

La actuación se financió a través del plan Camiño Rural de la Axencia Galega de Desenvolemento Rural y permite, según el Concello, solucionar el importante deterioro que presentaba este vial, situado entre viviendas unifamiliares y terrenos anexos, con una pendiente muy pronunciada y carente de una red de drenaje que provocaba arrastres e inundaciones en días de lluvia intensa.

Las obras incluyeron la rehabilitación completa del firme, aprovechando al máximo el espacio disponible entre muros. Se instaló también una nueva red de pluviales con 110 metros lineales de tubería de PVC, tres pozos de registro y cinco arquetas de alcantarillas.