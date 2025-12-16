Convocatoria para informar a los vecinos sobre la humanización de Mollavao

El Concello de Pontevedra convoca a toda el vecindario del barrio de Mollavao y a la ciudadanía a una asamblea abierta para presentar al por menor el proyecto de transformación integral de este entorno. La reunión se celebrará este jueves, 18 de diciembre, a las 20.00 horas, en el salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia en Campolongo.

El acto contará con la presencia del concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, quien estará acompañado por técnicos del gabinete OTIMA S.L., el estudio encargado de la redacción del proyecto.

El objetivo es explicar de primera mano las características técnicas y las soluciones adoptadas para las dos actuaciones que componen este plan unificado: la reurbanización de la calle Rosalía de Castro y la apertura de la nueva vía de conexión con la Avenida de Marín.

Durante la asamblea, se desgranará cómo estas dos intervenciones, funcionalmente interdependientes, cambiarán la fisonomía y la calidad de vida en el barrio.

Recuerda el Concello de Pontevedra que este proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación total de más de 3,7 millones de euros, supone no solo una mejora estética, sino una recuperación funcional del espacio público. «La intervención permitirá rehabilitar una zona actualmente degradada y usada como estacionamiento indiscriminado, transformando una antigua carretera interurbana en una calle urbana segura, con pasos de cebra sobreelevados y espacios de calidad para la convivencia vecinal», resume el gobierno local.