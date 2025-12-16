Consenso local para combatir la soledad no deseada

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en la ciudad fue uno de los asuntos tratados en el último pleno del año del Concello de Pontevedra, que aprobó por unanimidad la moción del Partido Popular de impulsar un plan estratégico municipal que ayude a paliar el fenómeno de la soledad no deseada para este ámbito de edad.

«La soledad no deseada es un problema social y de salud y limita la participación en la sociedad. Según el IGE, Pontevedra perderá un 22% de su población menor de 20 años, mientras que ganará vecinos de más de 65 años en la misma medida. Habrá el doble de jubilados que menores de edad. El Concello no puede esperar más y debe impulsar medidas para este fenómeno social», argumentó la edil popular Silvia Junco, que encontró en su alegato la oposición del socialista Marcos Rey, al exigir que el plan municipal incluyese también a otros grupos sociales, como personas de 16 a 24 años y personas con discapacidad o en situación de desempleo.

Por parte del Bloque, el respaldo a la moción vino acompañado por una defensa de la gestión del Concello en esta materia. «Estamos de acuerdo en la filosofía y ya lo estamos haciendo. Pusimos en marcha la iniciativa Fogares Creativos con Boa Vida, que es un ejemplo de una política activa y real de este concello. Tenemos una red de centros sociales para impulsar actividades y de campos de petanca alrededor de las parroquias y los barrios. Pontevedra fue, es y será una ciudad que cuida, porque lo demuestra cada día», añadió la concejala Anabel Gulías.

No obstante, el consenso municipal total no duró mucho más, ya que a la hora de ponderar la propuesta del PP de recuperar y darle nuevos usos a la antigua escuela taller de Monte Porreiro, el BNG decidió abstenerse, al considerar la moción «inejecutable» y reiterar que destinará tres millones de euros de fondos autonómicos para actuaciones en el barrio.

Otra abstención, en este caso del PP, no impidió que el pleno aprobase la propuesta socialista de unir a través de Pontevedra la Vía Verde de O Salnés (Portas-Pontevedra) y la de las Rías Baixas (Vigo-Redondela). El portavoz del PSOE, Iván Puentes, defendió que esta medida puede generar un «foco de atracción turística sostenible» mediante 60 kilómetros de senda peatonal y ciclista.

Luz verde a la propuesta de renovación del CEIP A Xunqueira I

Otro de los temas candentes de la sesión plenaria de ayer fue la situación en la que se encuentra el CEIP A Xunqueira I, afectado severamente en sus instalaciones por las últimas lluvias intensas.La moción del PSOE, que instaba a la Xunta a acometer reformas en su patio, pabellón y comedor, se encontró con la oposición inicial del PP en una enmienda, ya que argumentaron que las inundaciones se debían a los problemas generados por tuberías próximas, lo que sería responsabilidad del Concello..El debate giró en torno a la atribución de competencias, donde nacionalistas y socialistas achacaron a la Xunta su inacción. Finalmente el grupo popular votó a favor.