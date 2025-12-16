El Concello organiza unas «Jornadas Verdes» sobre especies invasoras

El Concello de Pontevedra organiza hoy las «Jornadas Verdes RedeVerde», un encuentro técnico y científico que reunirá a algunos de los principales especialistas en especies invasoras y restauración ecológica de España.

La cita, celebrada en el Pazo da Cultura a partir de las 9.15 horas, abordará dos de los retos fundamentales de la renaturalización urbana: el control de las especies exóticas invasoras que amenazan la biodiversidad autóctona de los ecosistemas gallegos y las claves para lograr restauraciones ecológicas eficaces. Ambos asuntos tienen relevancia para la ciudad, donde el proyecto RedeVerde tiene el objetivo de recuperar espacios naturales, tales como la Xunqueira de Alba, el río de Os Gafos o las marismas de Alba.

Por ello, en la primera sesión varios investigadores explicarán cómo detectar, identificar y extraer especies invasoras, que pueden alterar los ríos, degradar las marismas y afectar a la flora y la fauna nativas. Después, tras un descanso, más profesionales abordarán factores importantes para la renaturalización, hasta el fin de la jornada a las 14.30 horas.