Un cierre «exprés» inicia la reforma del Pabellón de Deportes de Caldas

El Pabellón Municipal de Deportes de Caldas de Reis ha comenzado hoy su proceso de modernización. El Concello ha dado el pistoletazo de salida a unas obras muy demandadas que permitirán renovar por completo los vestuarios y habilitar una nueva sala polivalente. Según señala el teniente de alcalde, Manuel Fariña, esta intervención requerirá un cierre total de las instalaciones de aproximadamente diez días para acometer el grueso de las demoliciones con seguridad. No obstante, el edil ha querido tranquilizar a los usuarios: la cancha volverá a estar operativa «casi de inmediato».

En concreto, el programa del gobierno local es que los clubes deportivos puedan retomar sus entrenamientos en la pista la próxima semana, mientras que el alumnado de los centros escolares podrá utilizarla con normalidad al regresar de las vacaciones de Navidad.

El Concello advirtió a los clubes de que durante esta semana no podrían adiestrar en las instalaciones y les dio localizaciones alternativas. Un ejemplo es el club de baloncesto, que fue derivado al pabellón San Clemente hasta que la pista vuelva a estar operativa.

Fariña visitó ayer el equipamiento deportivo para supervisar el inicio de los trabajos, acompañado por el histórico conserje de la instalación y el actual monitor deportivo. En un acto simbólico, «mazo en mano», el teniente de alcalde subrayó que la prioridad es la convivencia entre la obra y el deporte. Para ello, se ha llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria, la firma local Decor Rede Rivas SL, para intensificar el ritmo de trabajo y tratar de acortar el plazo oficial de ejecución, fijado en cuatro meses.

«Queremos simultanear obras y actividad en la medida de lo posible, pero los trabajos de demolición iniciales podrían suponer un problema de seguridad por la maquinaria, el ruido y el polvo», explicó el teniente de alcalde. «Una vez se tiren las paredes y tabiques bajo la grada, se adecentará la parte de la cancha y ya se podrá volver a entrenar, aunque los vestuarios, obviamente, no estarán disponibles».

Esfuerzo para «relajar la tensión acústica» y creación de un nuevo espacio de usos múltiples

El Concello hace hincapié en que la obra la obra se ha planificado con una sensibilidad especial hacia el entorno educativo. La constructora se ha comprometido a «relajar la tensión acústica» evitando las tareas más ruidosas durante las horas lectivas, manteniendo una comunicación constante con las direcciones del CPI Alfonso VII y el IES Aquis Celenis, los centros educativos más cercanos.Asimismo, la empresa adjudicataria de la obra se ha comprometido a utilizar los medios necesarios, en concreto a hacer uso de secadoras industriales y ventilación forzada, para acelerar las demoras en el secado de de morteros y adhesivos, combatiendo la humedad típica de estas fechas y agilizando los plazos.La reforma se centra en una redistribución completa del espacio situado bajo el graderío del pabellón municipal. El objetivo es sustituir los actuales vestuarios, que presentaban un deficiente estado de conservación, reemplazándolos por unas instalaciones modernas, accesibles y funcionales. La intervención incluye la renovación integral de todas las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y ventilación, «cumpliendo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y sostenibilidad ambiental», recuerdan los portavoces municipales.Éstos inciden en que además, se aprovechará el espacio restante bajo las bancadas para crear una nueva sala de usos múltiples, lo que permitirá al Concello ampliar la oferta de actividades deportivas en el futuro.