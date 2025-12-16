La Autoridad Portuaria licita las obras de autoconsumo energético

La Autoridad Portuaria acaba de sacar a licitación las obras de instalación de paneles fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento en varios de sus edificios. Esta actuación se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de mejora de la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono.

Se trata de una actuación de 1,4 millones de euros, cofinanciada por la Unión Europea. Los edificios en los que se va a actuar son el Puesto de Inspección Fronterizo y el edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria.