Asovedra pide la agilización en el asilo de venezolanos

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recibió a la directiva de la Asociación de Venezolanos en la provincia de Pontevedra (Asovedra). Reclamaron una homogeneización de los tiempos de espera de los procedimientos de asilo entre comisarías y transmitieron su petición para que los plazos de las citas en Pontevedra se acorten.