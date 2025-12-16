Asovedra pide la agilización en el asilo de venezolanos
Pontevedra
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recibió a la directiva de la Asociación de Venezolanos en la provincia de Pontevedra (Asovedra). Reclamaron una homogeneización de los tiempos de espera de los procedimientos de asilo entre comisarías y transmitieron su petición para que los plazos de las citas en Pontevedra se acorten.
