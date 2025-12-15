La Xunta reivindica su apoyo al emprendimiento
REDACCIÓN
Sanxenxo
Sanxenxo fue el lugar elegido por la Xunta y su área de Emprego para resaltar el trabajo realizado en materia de ayudas al emprendimiento, en el marco del XV Congreso de la Asociación Intersectorial de Autónomos/as e Pequenas Empresas de Galicia (APE).
Allí, el conselleiro José González destacó la importancia de entidades como APE y la apuesta de la Xunta por «fortalecer un ecosistema en el que emprender sea más fácil, seguro y atractivo». En esa línea, mencionó la estrategia de ayudas a autónomos, que repartirá 41 millones de euros en 2026.
