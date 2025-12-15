El PP exige celeridad presupuestaria a Pontevedra

El presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, denunció ayer que el gobierno local del BNG se «vuelva a tomar con calma» la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2026. «Las cuentas no se van a aprobar en tiempo y forma para comenzar el nuevo ejercicio, lo que supone un grave perjuicio para la ciudad», afirmó el responsable popular.

Entre las quejas de la oposición se encuentra la falta de contacto de la administración local con su formación. «Este año no hemos recibido ninguna llamada ni ninguna petición de reunión. En ejercicios anteriores, al menos, existía ese contacto. Ahora ni siquiera se han dignado a hablar con el partido que representa a más vecinos de Pontevedra», añadió.

Por otro lado, el portavoz del PP indicó que el hecho de que todavía no haya presupuestos es sintómatico del «bloqueo» que vive el Concello. «Estamos ante una evidente falta de rumbo constante durante el mandato actual, no sé si por incapacidad o por falta de voluntad política del BNG de Lores, pero lo cierto es que nada avanza, la gestión municipal es errática y los presupuestos de 2026 volverán a llegar tarde», concluyó.