Mejoras en el parque Ámalia Álvarez con nuevo mobiliario y zonas verdes

La Concellería de Servizos Urbanos Básicos inició esta semana una intervención integral en el parque Amalia Álvarez, un espacio de ocio muy concurrido por el vecindario del barrio. El objetivo es reacondicionar la plaza para garantizar el confort y la buena imagen de este punto de encuentro, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el concelleiro Xaquín Moreda con los residentes, que habían solicitado mejoras debido al desgaste de las instalaciones.

La primera fase de los trabajos fue el relevo de los bancos. Aunque la intención inicial del departamento municipal era restaurar el mobiliario existente, el avanzado estado de deterioro que presentaban hizo inviable su recuperación. En consecuencia, se optó por la instalación de nuevos elementos: se colocaron dos bancos prefabricados que cierran el parque hacia la calle Filgueira Valverde y una vía peatonal. Asimismo, se procederá a retirar el banco corrido de hormigón que cerraba el espacio por la parte superior para sustituirlo por bancos de madera, más cálidos y confortables para el descanso.

La actuación no se limitará al mobiliario. En las próximas semanas, las brigadas acometerán la recuperación de la jardinería y del césped, que se encontraban en mal estado. El plan de trabajo incluye también la poda de los árboles para sanear los ejemplares y mejorar la luminosidad y seguridad del espacio.

El concejal Xaquín Moreda subrayó la relevancia de atender estas solicitudes ciudadanas. «Escuchar y dar respuesta a las necesidades del vecindario es la base de nuestro trabajo; cuando renovamos un parque como este, estamos incidiendo directamente en la calidad de vida y en el disfrute del tiempo libre de las personas», afirmó el edil.

Moreda añadió que «el cuidado de estos detalles es lo que proyecta una imagen de ciudad bien mantenida y amable».

Esta intervención en Amalia Álvarez se suma a la intensa actividad de mantenimiento realizada en las últimas semanas en distintos puntos de la ciudad, «reafirmando la prioridad política fijada a principios de mandato por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de tener bien mantenidos los espacios para las personas», tal y como asegura el Concello. Así se intervino en la Avenida de Buenos Aires y Camiño Vello de Castilla, en la calle Pilar Bértola y en el barrio de Valdecorvos.