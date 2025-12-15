Dos heridos al impactar un vehículo con una casa, en Saiar
Caldas
Dos personas resultaron heridas ayer por la tarde en el lugar de Saiar, en Caldas de Reis, al producirse un accidente de tráfico.
El vehículo en el que viajaban se salió de la vía, impactando contra una vivienda, no sin antes llevarse por delante una farola y varias señales de tráfico.
Ambos ocupantes, el conductor, un hombre, y su hija, menor de edad, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital do Salnés. Al lugar de los hechos acudieron Protección Civil, Emerxencias y una ambulancia del 061.
