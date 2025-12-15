La Diputación eleva hasta los 300.000 euros su apoyo a los Premios Feroz

La alfombra roja volverá a desplegarse en Pontevedra, pero en 2026 con una base institucional más sólida y ambiciosa. En una comparecencia celebrada esta mañana en la sede municipal de Michelena 30, la Diputación Provincial y el Concello rubricaron el protocolo de colaboración que respalda la celebración de los Premios Feroz en la ciudad.

El acuerdo, suscrito por el presidente provincial, Luis López, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, es un salto cualitativo en la apuesta económica económica. La Diputación ha confirmado una inyección de 300.000 euros para el evento, una cifra que supone un incremento de 100.000 euros respecto al año anterior y que ya figura en los presupuestos de 2026, disponible desde el primer día del año.

Luis López subrayó la importancia de que la colaboración institucional no solo exista, sino que "se vea". El presidente de la Diputación enmarcó este apoyo dentro de una estrategia para situar a la provincia "en la élite de los mapas culturales", citando la reciente Bienal como ejemplo de esta tracción.

"Es un evento que trasciende las fronteras de Galicia y de España", afirmó López, agradeciendo la predisposición del gobierno local. "Cuando hablamos de trabajar en pro de la ciudad, vamos todos a una", destacó subrayando la importancia de la proyección exterior.

Las arcas provinciales destinarán a los premios 100.000 euros respecto al año anterior

Por su parte, el alcalde, habitual defensor de la autonomía municipal, reconoció la necesidad "imprescindible" del apoyo provincial para eventos de esta envergadura. Lores argumentó que, si bien la misión principal de la Diputación es asistir a los pequeños concellos, el estatus de Pontevedra como capital y sede administrativa de la institución justifica este respaldo para proyectos que "sobrepasan la capacidad económica y el interés exclusivo de la ciudad".

Los Feroz sitúan a Pontevedra como “capital del audiovisual de todo el Estado español", destacó el regidor, recordando que la gala será retransmitida en directo por Televisión Española. Para el alcalde, los Feroz no son solo una fiesta del cine, sino una herramienta de "promoción económica y visibilización" masiva.

El acto, en el que también participaron la concejala Anabel Gulías y el vicepresidente provincial Rafa Domínguez, concluyó con un tono distendido que refleja la sintonía de las relaciones institucionales en materia cultural. Ante la afirmación de López de que este acuerdo "no será el último", Lores recogió el guante reconociendo que "nosotros vamos a pedir más, siempre vamos a pedir más; es nuestra obligación", una perspectiva en la que coincide con el presidente provincial: “Los alcaldes siempre tienen que pedir más”, concluyó.