Detenido en Pontevedra un hombre de 43 años reclamado por la justicia

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron en la madrugada del viernes 6 de diciembre a hombre de 43 años sobre el que pesaba una orden judicial en vigor de busca, detención y personación.

La intervención se inició a las 04.45 horas, cuando recibieron aviso de un establecimiento público tipo café-bar, donde un varón estaba molestando a la propietaria del local.

A su llegada, los agentes observaron como el individuo intentaba acceder al interior del establecimiento mientras la dueña trataba de impedírselo. La responsable explicó a los policías que el bar ya estaba cerrado al público y que únicamente permanecían dentro unos clientes finalizando su consumición. A pesar de que se le informó de esta situación en reiteradas ocasiones, el hombre continuaba insistiendo con una actitud alterada.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a identificar al sujeto. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, confirmaron que sobre él recaía una requisitoria judicial de detención y personación emitida por un juzgado.

Acto seguido, lo detuvieron y trasladarlo a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes.