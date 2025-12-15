Detenido en Pontevedra un hombre de 43 años reclamado por la justicia
Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron en la madrugada del viernes 6 de diciembre a hombre de 43 años sobre el que pesaba una orden judicial en vigor de busca, detención y personación.
La intervención se inició a las 04.45 horas, cuando recibieron aviso de un establecimiento público tipo café-bar, donde un varón estaba molestando a la propietaria del local.
A su llegada, los agentes observaron como el individuo intentaba acceder al interior del establecimiento mientras la dueña trataba de impedírselo. La responsable explicó a los policías que el bar ya estaba cerrado al público y que únicamente permanecían dentro unos clientes finalizando su consumición. A pesar de que se le informó de esta situación en reiteradas ocasiones, el hombre continuaba insistiendo con una actitud alterada.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a identificar al sujeto. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, confirmaron que sobre él recaía una requisitoria judicial de detención y personación emitida por un juzgado.
Acto seguido, lo detuvieron y trasladarlo a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes.
