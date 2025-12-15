El Concello reformó el saneamiento de Ponte Sampaio junto al puente

El Concello de Pontevedra ha finalizado un tramo de saneamiento en el núcleo urbano de la parroquia de Ponte Sampaio, concretamente en la vía que conecta el puente medieval con el cruce de la carretera que se dirige al lugar de Acevedo. Esta actuación supuso una inversión que ronda los 40.000 euros y tuvo como objetivo principal duplicar la tubería existente para separar las aguas fecales de las pluviales.

Gracias a esta intervención, las aguas pluviales fueron dirigidas hacia el canal fluvial del río Verduxo. Las obras abarcaron una longitud aproximada de 100 metros, tramo en el cual se instaló red a ambos lados de la carretera, en el frente de las viviendas.

Desde el gobierno local se quiso acometer esta mejora antes de que la administración autonómica inicie la intervención proyectada en el puente medieval de Ponte Sampaio. La obra se dará por totalmente finalizada con el asfaltado del tramo abierto, una tarea que se ejecutará en cuanto a climatología lo permita.

Está prevista una visita de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, hoy lunes para conocer el estado del puente, en donde estará acompañada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Si bien el origen de la construcción es romano, la estructura actual del puente es de la Edad Media. En él se libró la famosa batalla contra los franceses en 1809.