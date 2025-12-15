Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra

Con solo seis meses de edad un precioso gato de pelaje naranja encontraba la muerte en el río Lérez de Pontevedra hace unos días. No es, ni será, la primera vez que un felino de la calle pierde la vida en el exterior, pero sí que hay que destacar su final con especial sufrimiento: ahogado y sin posibilidad de ayuda alguna.

Tal y como ha informado a FARO la asociación Adopciones Galicia, el caso fue comunicado por una mujer que en la mañana del día 4 de diciembre pasaba por la zona del puente de O Burgo, donde hay una conocida colonia de gatos que alimenta una voluntaria. La mujer se dirigía a su trabajo cuando vio que un pequeño gato naranja se caía al río. "Ella, con unos chicos que pasaban también por allí intentaron ayudarlo con lo que tenían a mano", aseguran desde el colectivo, "llamaron a la Policía Local y a los Bomberos, pero nadie acudió en su ayuda". El final del animal fue el esperado, murió ahogado ante el horror de estos ciudadanos que intentaban inútilmente salvarlo.

"Desde Adopciones Galicia queremos denunciar públicamente la falta de protocolos de actuación para estos casos y, por supuesto, la falta de empatía y de humanidad manifiesta por parte de las personas que no fueron capaces de salir con una lancha a 300 metros de distancia y salvar a un cachorro de seis meses que un tiempo atrás había sido abandonado en esta colonia", afirma la agrupación.

"Para esta chica que dio la voz de alarma fue un mal día. Ella dice que no se lo pudo sacar de la cabeza ese día. Para su alimentadora, un disgusto horrible por la pérdida de la vida de un gatito que para ella era importante. Para todas las alimentadoras y alimentadores que nos enteramos de la noticia, también. Porque no son un simple gato, es una vida muy importante, esas vidas por las que luchamos cada día, ante la indiferencia de las autoridades competentes y responsables", dice Adopciones Galicia.

Hay que recordar que en Pontevedra los colectivos de protección de colonias felinas llevan tiempo reclamando al Concello que aplique la "Ley de bienestar animal", pero a día de hoy todavía no lo han conseguido y la realidad es que cada vez que hay una llamada de algún ciudadano avisando de algún gato abandonado, herido o en peligro en la calle son las asociaciones las que terminan haciéndose cargo, eso sí, con recursos propios y sin más ayuda que la de sus voluntarios y socios.

"Alzamos la voz en nombre de estos animales, porque cosas como esta no pueden repetirse. No vamos a consentir tanta indiferencia ni tamaña falta de empatía hacia nuestra labor, pero, sobre todo, hacia esas vidas, porque a nosotros sí nos importan", advierte Adopciones Galicia.

"El animal sufrió lo que no hay escrito mientras se ahogaba y nadie hacía nada", se lamentan.

Adopciones Galicia tiene previsto enviar un comunicado contando el caso al Concello de Pontevedra para informarle y recordarle que seguirá luchando por el bienestar de los gatos de la calle.