Vilaboa presenta una artesanal y original Navidad

El mercadillo de Navidad regresa, en su quinta edición, a Vilaboa con más talento artesanal y sabor que nunca.

La carpa instalada en Figueirido, en la que la asociación de vecinos mantiene abierto un puesto con chocolate caliente, intensificará su ambiente festivo a partir del próximo viernes 19, con la apertura de los puestos del «V Mercadiño de Nadal», mediante el que se pretende dar visibilidad al trabajo artesanal y a las propuestas creativas de emprendedores y emprendedoras del municipio, como los artículos grabados en madera de Laura Filgueira, los adornos navideños de Celia Amoedo o la joyería hecha a mano de Pilar Blanco.

Esta edición está compuesta por once propuestas, agrupadas según su oferta de productos con el fin de facilitar la compra de regalos hasta la clausura, el 6 de enero.

Por otro lado, la programación festiva de Vilaboa tendrá también en Figueirido uno de sus escenarios principales, con actividades como un concierto de panderetas el lunes 29 a las 19 horas o los talleres celebrados en la Casa de la Cultura, pensados para fomentar la creatividad y la participación vecinal. Por un lado, el taller de teatro «Teatreirxs - Edición Castelao» se desarrolla durante los días 22, 23, 26 y 27 de diciembre, dirigido a jóvenes de ocho a doce años, mientras que el «Obradoiro de Adornos de Naval para Familias» invita a abuelos y nietos a compartir tiempo e imaginación elaborando decoraciones festivas los días 29 y 30 de diciembre. Además, el día 3 de enero a las 20 horas se llevará a cabo el espectáculo de magia «Sim Salabim», protagonizado por Javier Muro Alonso.

No obstante, las actividades navideñas se extienden también a otros lugares del municipio, con propuestas culturales para todos los públicos. Por ejemplo, el sábado 27, la Casa da Cultura de Riomaior acogerá la representación teatral «A Louca Historia de Galicia», a cargo de Fulano, Mengano y Citano a las 20.00 horas.

Además, el tradicional «Concurso de Postais de Nadal» y el «Concurso de Decoración e Iluminación», que homenajea a Gonzalo Gondar, completan la oferta participativa de estas fiestas, promoviendo el desarrollo de la creatividad y el espíritu comunitario entre el vecindario.

Un belén de ganchillo

En la Casa de Montes de Santa Cristina de Cobres, la Navidad brilla de forma artesanal: a través de hilos de colores y con mucha creatividad.

Cientos de piezas hechas a mano componen un belén de ganchillo. Es el resultado del trabajo y la dedicación de un grupo de mujeres de la parroquia, que invirtió una gran cantidad de horas en hacer de esta idea una realidad.

En cada figura se refleja el talento de estas vecinas, que han tejido diferentes elementos, como animales, árboles, trabajadores que realizan oficios tradicionales y, como no puede faltar, la escena del nacimiento. «Sin duda, una creación que merece la pena visitar», señalan desde el Concello.

De hecho, esta Casa de Montes que alberga el belén de crochet fue el espacio elegido para inaugurar el Navidad de la villa, que cuenta también con «un parque mágico con arcos luminosos que invita a soñar y pequeños detalles que hacen grande la ilusión».