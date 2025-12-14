El Sergas refuerza su servicio en Cerdedo-Cotobade

La reunión a dos bandas entre el Concello de Cerdedo-Cotobade y el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, ha resultado en compromisos por parte del Sergas en materia de asistencia médica para diferentes puntos de la localidad.

Según el regidor del municipio, Jorge Cubela, se «blinda para el futuro a asistencia sanitaria al vecindario de todo el ayuntamiento», ya que es firme el compromiso de que en el momento en que se jubile, en enero, uno de los dos médicos que prestan servicio en el Centro de Salud de Carballedo, sea sustituido de manera inmediata a través de un contrato indefinido hasta que se consolide la plaza mediante concurso.

De este modo, se mantendrán por lo tanto los dos facultativos que prestan el servicios al vecindario adscrito al Centro de Salud de Carballedo. Cubela añadió que, en el caso probable de que el doctor que está pendiente de jubilarse en enero coja vacaciones, su puesto será cubierto «mediante las acostumbradas prolongaciones» y, en el momento en que cumpla su periplo profesional, será sustituido por otro con un contrato de trabajo por tiempo indefinido hasta que salga a concurso la plaza.

El gobierno local refrendó que queda consolidada la segunda enfermera en el Centro de Salud de Carballedo y la asistencia de una matrona en una jornada completa a la semana, por lo que el vecindario y usuarios de este centro sanitario estarán perfectamente cubiertos en cuanto a estos servicios.

Por otra parte, el alcalde confirmó que el ESAD (Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria), compuesto por dos enfermeras que hacen curas y visitas a la casa a los pacientes, que de manera piloto y experimental se puso en funcionamiento para atender a los vecinos asignados a los centros de salud de Carballedo, Tenorio, Cerdedo, Forcarei, Soutelo y Campo Lameiro, va a continuar de manera permanente.