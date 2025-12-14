Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La San Silvestre se corre en Ponte Caldelas

El Concello de Ponte Caldelas, junto con el Club de Atletismo Rías Baixas, celebró ayer la carrera popular San Silvestre, un recorrido de unos dos kilómetros que se inició a las 17.30 horas desde la alameda del municipio. El acto acogió a participantes de todas las edades.

