Las Rías Baixas se lucen en el Centro da Cultura Gastronómica de Sanxenxo

Sanxenxo abrió las puertas ayer del nuevo Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas, situado en el rehabilitado Pazo de Quintáns, en la parroquia de Noalla. En el acto de inauguración, al que acudieron, entre otros, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se destacó el resultado de un proyecto impulsado por el gobierno gallego y llevado a cabo con más de 29,3 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

Se trata de un nuevo recurso turístico único en Galicia que aúna que aúna patrimonio, paisaje y gastronomía y que acogerá, además, la sede de la Concellería de Turismo de Sanxenxo.

En el interior hay paneles y otros dispositivos didácticos. | FdV

A través de paneles interactivos y estancias didácticas y visuales, las autoridades realizaron un recorrido por el origen del producto de la huerta y del mar, la evolución de la cocina y la belleza del paisaje para finalizar la visita con un «showcooking» (demostración de cocina) y cata de vino a cargo de Pepe Vieira y Miguel Besada en la sala de degustación.

A la salida realizaron un paseo por el jardín que culminó en el edificio de nueva construcción denominado «As Salinas», cuyo nombre hace referencia a la comarca de O Salnés y a la antiguas Salinas de Noalla.

En el centro se destaca la gastronomía de las Rías Baixas. | FdV

Turismo sostenible

El presidente de la Xunta apostó por seguir fomentando iniciativas turísticas que contribuyan a la diversificación de la oferta y la desestacionalización de la afluencia de viajeros, con el objetivo de avanzar «hacia un turismo de calidad y sostenible».

Rueda destacó el valor de recuperar un pazo como el de Quintáns, «con toto lo que supone su arquitectura e historia».

Subrayó que este tipo de turismo, el gastronómico, se dirige a un público con alto valor, «que genera un gasto medio mayor al de la media, «un exponente perfecto de Galicia Calidade».

Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recordó que el Concello adquirió el Pazo de Quintáns en 2005 por 1,2 millones de euros. El edificio que en 2017 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) fue objeto en 2019 de una profunda rehabilitación con fondos propios, europeos y estatales. «Queremos que sea un símbolo de Galicia Calidade, un embajador de la gastronomía de las Rías Baixas, un espacio único que merece Noalla y un nuevo recurso turístico con el que cuenta Sanxenxo», incidió.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destacó la complejidad del proyecto e incidió en que «si las Rías Baixas están de moda es, en parte, por Sanxenxo y su alcalde».