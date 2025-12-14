La Polifónica sigue sumando distinciones

Nuevo reconocimiento para la Coral Polifónica de Pontevedra, que ayer recibió la Medalla de Ouro Marcial del Adalid de la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA). El acto se celebró en el Museo de Pontevedra, concretamente en el Edificio Castelao, uno de los fundadores de la agrupación musical, que este año ha cumplido su primer centenario.

El presidente de la RAGBA, Manuel Quintana Martelo, destacó que la Coral Polifónica de Pontevedra es «una de las instituciones culturales más brillantes y duraderas de Galicia, que celebra un siglo de vida, un centenario que es testimonio de pasión, perseverancia y excelencia musical, como espejo de la historial cultural de nuestra tierra».

La académica de la sección de Música de la real academia, Rosa Cedrón, destacó el papel de la institución musical como difusora de la polifonía clásica y sagrada y de la música popular gallega armonizada.

El presidente de la coral, el pontevedrés Carlos Valle, recogió el diploma y la medalla y, a continuación la coral, dirigida por Nanette Sánchez, ofreció un recital con la interpretación de varias piezas musicales: «Si vas a San Benitiño» (A. Blanco Porto, 1890-1940); «Unha noite na eira do trigo» (M. Ángel Viro, 1937, con texto de Manuel Curros Enríquez), y «Deitadiño está nas pallas» (popular, con arreglo de Luís Bolón A. Isorna Ríos, 1914-1966).

Desde abril de 1925

La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra se presentó públicamente por primera vez el 9 de abril de 1925 en la iglesia conventual de San Francisco, con motivo de la festividad del Jueves Santo. Desde entonces, ha ofrecido cerca de 700 conciertos, muchos de ellos fuera de Galicia.

Fue fundada por un grupo de relevantes personalidades entre los que se encontraban Antón Losada Diéguez, Alfonso Rodríguez Castelao, Antonio Blanco Porto y Antonio Iglesias Vilarelle. Desde su fundación, se dedicó a interpretar música medieval, polifonía de los siglos XVI y XVII, especialmente sagrada y madrigales, y música popular gallega armonizada.

En el transcurso de su trayectoria, la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra fue dirigida por Antonio Blanco Porto, Antonio Iglesias Vilarelle, Manuel Fernández Cayeiro, Agustín Bertomeu Salazar, José Antonio Sánchez Rodríguez, José Verea Montero, Marlene Armentero Cutiño y, en la actualidad, por Nanette Sánchez Ordaz.

Por su extraordinaria y dilatada labor de difusión de la música polifónica, la coral recibió numerosos reconocimientos, destacando la primera Medalla de Plata de la Ciudad de Pontevedra, el Premio Cidade de Pontevedra del año 2000 o el Premio Otero Pedrayo 2025, hace unos días por parte de la Diputación provincial.

La actual directora de la agrupación, Nanette Sánchez Ordaz, es licenciada en Música, en la especialidad de Dirección Coral por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Estudió con las maestras Alina Urraca y Digna Guerra, prestigiosas directoras de coros de la isla. En la actualidad, es profesora de Coros e Educación Auditiva e Vocal en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Desde noviembre de 2013 dirige la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra.