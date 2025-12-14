Poio destinará 30.000 euros a conectar en bus las parroquias

Una línea de transporte facilitará la movilidad entre las parroquias de Poio. Es uno de los servicios nuevos que el Gobierno local implantará el próximo año y con el que, esperan desde el Concello, se dará respuesta a una demanda histórica en el municipio, potenciando la movilidad y los desplazamientos internos, y cumpliendo con uno de los compromisos adquiridos con el vecindario.

El transporte cubriría las zonas interiores de Poio, para vertebrar y comunicar todas las parroquias, facilitando así los desplazamientos entre diferentes lugares y permitir que, vecinos y vecinas que carecen de coche, puedan desplazarse sin necesidad de depender de terceras personas o mismo, que aún teniéndolo, apuesta por un transporte más sostenible.

El Gobierno local ya reservará fondos en el presupuesto de 2026. Una partida de 30.000 euros para poner en marcha un proyecto piloto que funcionará en horario de mañana y completará las rutas regulares de transporte y de transporte integrado que funcionan en la actualidad. «Es importante reforzar el transporte entre ayuntamientos, pero también es fundamental facilitar la movilidad interna. Es una necesidad real a la que queremos darle respuesta para mejorar la calidad de vida de nuestra vecindario», destaca el alcalde, Ángel Moldes. El regidor explica que el objetivo es ir implantando itinerarios de forma progresiva para evaluar cuáles son los más acomodados en función de la demanda.

Este nuevo servicio conectará lugares como Lourido, Anafáns, Campelo, Casal, Vilariño, Sartal, Arís, Ucha, San Martiño, Fontenla, Raxó, Samieira, Chancelas, Xuviño, Esperón, Pereiro, Casalvito o A Pinela, haciendo también parada en la Praza do Mosteiro. Además, Moldes señala que el objetivo será firmar un convenio con la Xunta de Galicia para incluir esta línea en el Servicio de Interés Municipal (SIMU). Una integración que permitirá, además, que los usuarios se beneficien de las bonificaciones del transporte metropolitano, esto es trasbordos gratuitos, así como de las bonificaciones y de la gratuidad que actualmente están activas con la tarjeta Xente Nova y para mayores de 65 años.

Por último, el alcalde subraya que esta iniciativa «constituye un paso más en la apuesta por un Poio más accesible, cohesionado y con mejores servicios públicos».