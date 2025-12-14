Las obras del puente de Ponte Sampaio, casi listas

Las obras en el puente de Ponte Sampaio se encuentran muy avanzadas y solamente restan algunos trabajos, como la creación de aceras a ras de la calzada en la zona para la seguridad de los peatones. De hecho, todavía hay vallas en las inmediaciones.

Está prevista una visita de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mañana lunes para conocer el estado del puente, en donde estará acompañada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

En noviembre de 2024 la Xunta de Galicia licitaba el proyecto y anunciaba que la nueva imagen del puente vería la luz este otoño, aunque todavía quedan algunos detalles. Las labores de limpieza, reparación del pavimento y colocación de más de 50 leds tienen como fin rejuvenecer la construcción por la que pasa el Camiño Portugués. El pasado mes de abril se adjudicó la obra a E.C. Casas por 423.016 euros y se anunciaba que los trabajos terminarían este mismo año.

El objetivo es realzar la estética del puente, paso obligado de miles de peregrinos del Camiño Portugués, además de garantizar su conservación. Se han llevado a cabo labores de limpieza de los paramentos para mejorar su aspecto estético. También se ha reparado el pavimento y repuesto las piezas de adoquín en caso de ser necesario. También se procedió a la renovación de la iluminación para que sea más funcional y eficiente y realce el valor patrimonial de la estructura.

De manera más concreta, en el caso de la iluminación de la calzada, se ha incluido disponer 20 luminarias led en los tajamares. Además, 36 proyectores led. El proyecto también incluye el acondicionamiento del espacio en el contorno de la carretera PO-264.

Si bien el origen de la construcción es romano, la estructura actual del puente es de la Edad Media. Es un construcción alargada formada por diez arcadas entre las cuales se sitúan tajamares. En este puente se libró la famosa batalla de Ponte Sampaio contra los franceses en 1809.