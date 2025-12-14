Momento clímax de Novos Cinemas: los ganadores del décimo aniversario

La última edición de Novos Cinemas, el festival celebrado en Pontevedra que reúne al talento audiovisual internacional, clausura su décimo aniversario. Se trata de una edición que «si no es la más, es una de las más especiales de todas las que hemos hecho», señala el director Daniel Froiz. Los proyectos galardonados de este año se anunciaron ayer en la Sala Zennet.

Esta ceremonia de entrega de premios se convirtió en el punto culminante de una semana intensa de proyecciones audiovisuales en el Teatro Principal de la ciudad y de encuentros entre profesionales del sector.

Parte del público asistente aplaudiendo. | FdV

Los reconocimientos se dividieron en cinco secciones. El jurado de la «Sección Oficial» valoró «la capacidad para expandir la percepción del tiempo y del espacio» del serbio Stefan Djordjevic, otorgándole el Premio Novos Cinemas a su película «Wind Talk To Me». Además, también recibió el Premio del Público, haciendo destacar la obra en esta edición. Asimismo, el jurado de esta sección le concedió una mención especial a «The Crowd», de Sahand Kabiri, «que transforma el delirio juvenil en baile y resistencia».

Por otro lado, en la categoría «Latexos», la creación de Candela Sotos, «Yrupẽ», se alzó con la victoria, pues el jurado destacó «el ejercicio de reconstrucción de la memoria personal, familiar y colectiva a través de un archivo casi perdido en el exilio».

«Glass Bottom Ferry» recibe el Premio de la Crítica. | FdV

El Premio Ceres al mejor cortometraje de cine y centros formativos de España y Portugal fue entregado a «Cama de lavado», la obra de María Lima, debido a la calidad técnica y mezcla de idiomas, «empleando la animación para construir un universo propio». No obstante, el talento de Nel González, un asturiano que estudia Comunicación Audiovisual en Pontevedra, fue reconocido mediante una mención especial a ‘Todo dicho’, haciendo hincapié en su «reinterpretación del western y su crítica a las viejas masculinidades». «No me esperaba para nada recibir el premio porque hay propuestas muy chulas, es una sorpresa muy grata», declaraba el alumno a FARO tras hacerse con el galardón, añadiendo que le gustaría saltar al largo, «aunque eso conlleva mucho tiempo de trabajo y de encontrar financiación».

Siguiendo con los reconocimientos, los profesionales cinematográficos concedieron el Premio de la Crítica a «Glass Bottom Ferry», de Chus Domínguez, por su compromiso con el presente y su manera de cuestionar temas sobre las fronteras y la migración, mientras que la mención especial de esta categoría fue para «Us and the Night», donde Audrey Lam reflexiona sobre la curiosidad juvenil, incitando a la investigación a través de la literatura.

Por último, la película de Sahand Kabiri, «The Crowd», volvió a ser destacada con la entrega del Premio a la Mejor Dirección por parte del «Xurado Novo», quien también otorgó una mención especial a Daniel Vidal por «La anatomía de los caballos».

Por la noche, la jornada se clausuró con la visualización de «Así chegou a noite», de Ángel Santos.

No obstante, hoy se desarrolla la última jornada del festival, con proyecciones fuera de competición, que pondrán el broche de oro a este décimo aniversario de Novos Cinemas en el Teatro Principal.