Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméViolencia machista VigoRevés urbanístico VigoEducación pública vs. privadaTranvía en VigoCelta-Athletic
instagramlinkedin

Un millón y medio de euros a comunidades de aguas de la comarca

La Diputación hace balance de dos años de gobierno en este ámbito

R. P.

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha informado de que en dos años de gobierno ha destinado cerca de 1,4 millones de euros a 129 asociaciones y comunidades de aguas de los ayuntamientos de Barro, Campo Lameiro, A Lama, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Vilaboa. Son 65 comunidades de usuarios de aguas de ayuntamientos de la comarca las entidades que recibirán ayudas por valor de cerca de 700.000 euros para mejorar las su instalación y otras 22 más de 94.000 euros para regularizar sus traídas. Por su parte, 42 asociaciones y colectivos vecinales de este entorno serán beneficiadas con más de 502.000 euros para adquirir equipación y mejorar y renovar sus instalaciones y locales sociales.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto al diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, destacó en la I Gala Provincia Comunitaria el compromiso del gobierno provincial con el movimiento vecinal, con 1.000 colectivos del conjunto de la provincia atendidos y 11,5 millones de euros distribuidos en estos primeros dos años de mandato. También aprovechó para adelantar que en el 2026 las líneas de ayudas dirigidas al tejido vecinal crecerán un 20% para seguir dando recursos a un colectivo «que nos permite construir una provincia más avanzada, participativa y cohesionada».

En Pontevedra

En el caso del ayuntamiento de Pontevedra son 272.000 euros en ayudas. Así, un total de 14 comunidades de aguas recibirán 126.000 euros para mejorar las traídas y el sistema de control y calidad, reparar depósitos y redes de distribución, realizar nuevas conexiones con manantiales o instalar nuevas tuberías. Otras tres contarán con cerca de 13.000 euros para renovar las concesiones de sus traídas y y 14 asociaciones se beneficiarán de más de 132.000 euros para adquirir muebles y equipos técnicos y mejorar sus locales sociales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents