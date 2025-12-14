Un millón y medio de euros a comunidades de aguas de la comarca

La Diputación de Pontevedra ha informado de que en dos años de gobierno ha destinado cerca de 1,4 millones de euros a 129 asociaciones y comunidades de aguas de los ayuntamientos de Barro, Campo Lameiro, A Lama, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Vilaboa. Son 65 comunidades de usuarios de aguas de ayuntamientos de la comarca las entidades que recibirán ayudas por valor de cerca de 700.000 euros para mejorar las su instalación y otras 22 más de 94.000 euros para regularizar sus traídas. Por su parte, 42 asociaciones y colectivos vecinales de este entorno serán beneficiadas con más de 502.000 euros para adquirir equipación y mejorar y renovar sus instalaciones y locales sociales.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto al diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, destacó en la I Gala Provincia Comunitaria el compromiso del gobierno provincial con el movimiento vecinal, con 1.000 colectivos del conjunto de la provincia atendidos y 11,5 millones de euros distribuidos en estos primeros dos años de mandato. También aprovechó para adelantar que en el 2026 las líneas de ayudas dirigidas al tejido vecinal crecerán un 20% para seguir dando recursos a un colectivo «que nos permite construir una provincia más avanzada, participativa y cohesionada».

En Pontevedra

En el caso del ayuntamiento de Pontevedra son 272.000 euros en ayudas. Así, un total de 14 comunidades de aguas recibirán 126.000 euros para mejorar las traídas y el sistema de control y calidad, reparar depósitos y redes de distribución, realizar nuevas conexiones con manantiales o instalar nuevas tuberías. Otras tres contarán con cerca de 13.000 euros para renovar las concesiones de sus traídas y y 14 asociaciones se beneficiarán de más de 132.000 euros para adquirir muebles y equipos técnicos y mejorar sus locales sociales.