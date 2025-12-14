Defensa estudia ampliar los efectivos de la Escuela Naval ante el aumento de alumnos

La campaña emprendida hace meses por el BNG en el Congreso y en el Senado para que el Ministerio de Defensa ceda parte de las instalaciones de la Escuela Naval para su uso público, no encuentra eco en los grupos parlamentarios mayoritarios. El último intento, en una reciente comisión de Defensa del Congreso salió adelante, pero únicamente con cinco votos a favor (en especial BNG y Sumar) tres en contra (Vox) y 35 abstenciones, centradas en PSOE y PP.

Y es que socialistas y populares defienden que la Armada mantenga la integridad de su academia en Marín e incluso se piensa no tanto en ampliar el recinto, para el que no habría espacio, sino de extender su cuadro de personal ante el aumento paulatino de alumnos desde que existe el Centro Universitario, la titulación de Ingeniería que la UVigo otorga a los aspirantes a oficial de la Armada.

Así lo apuntó la diputada pontevedresa socialista Marica Adrio en la citada comisión. Recordó que «la Escuela Naval Militar de Marín es uno de los emblemas más reconocibles en Marín y el único centro de formación de oficiales de la Armada Española». Con respecto a la demanda del BNG, que se centra en especial en la zona deportiva y de usos náuticos más próxima a la puerta Carlos I, el PSOE replica que «las zonas mencionadas en la iniciativa forman parte esencial de la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades de formación de los alumnos. Desde 2010 se está incrementando el número de alumnos, consecuencia del compromiso del Gobierno de refuerzo de los efectivos de las Fuerzas Armadas, y eso a lo mejor requerirá un aumento de alojamiento, instrucción y docencia de los alumnos».

Subrayó que «la creación del Centro Universitario de Defensa, en colaboración con la Universidade de Vigo, supone impulsar el cumplimiento de la Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación, entre cuyos factores se encuentra el número ratio de alumnos por aula, y también se está estudiando el incremento de la plantilla de cuadros de mando en los Ejércitos y la Armada para atender a las necesidades de dicho incremento de alumnos». Eso sí, Adrio dejó claro que «somos partidarios de abrir Marín al mar, si se puede, y siempre que no se perjudique la infraestructura de la Escuela Naval Militar y lo que necesita». Apela a que sea el Concello el que lidere estas supuestas cesiones y siempre con el «mayor consenso posible».

Por su parte, Ana Blanco, insistió que «en la Escuela Naval se están utilizando en la actualidad todos los espacios. Existe colaboración, y lo va a decir una del PP, en las actividades deportivas y una excelente relación entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Marín que posibilita en muchas ocasiones la utilización puntual de los mismos. No existe la posibilidad de que en el recinto militar se pueda pasear ni, en todo caso, compartir la utilización de los espacios; no se puede hacer otro uso ciudadano. Y sí que hay un intenso nivel de alumnado, no como usted dice, que prácticamente ya se podría cerrar― e incluso se prevé aumentarlo. En resumen, colaboración, siempre; ganar espacios para Marín, siempre…».

VOX: "Esta iniciativa es inaceptable desde el punto de vista estratégico y militar"

Mucho más drástico se mostró el diputado de Vox Jacobo González-Robatto: «Lo decimos sin rodeos, votaremos en contra, porque esta iniciativa es inaceptable desde el punto de vista estratégico y militar, ya que, mientras nuestras Fuerzas Armadas sufren carencias de materiales y se recortan inversiones en defensa, lo último que necesita la industria de defensa es regalar suelo militar a iniciativas urbanísticas impulsadas por partidos que llevan años despreciando a esta institución. Hablamos de terrenos, edificios, muelles y zonas logísticas que pueden y deben seguir siendo utilizadas para reforzar la operatividad y la formación de nuestra Armada. No tiene ningún tipo de sentido desmantelar esa capacidad estratégica en un momento de inestabilidad internacional y de incremento de amenazas. Esta escuela no es un obstáculo para Marín, sino un orgullo; es un motor económico y social, un prestigio y un símbolo de excelencia. Lo que sí está obstaculizando el progreso real es este Gobierno y sus socios, de los que forma parte el proponente. Entregar patrimonio del Estado, debilitar la defensa nacional y convertir cada cesión en una moneda de cambio no es la estrategia más idónea para la industria de defensa española. Así que siempre defenderemos el patrimonio militar de España y, desde luego, no negociaremos las cesiones, y menos con grupos separatistas».

El único apoyo al BNG llegó desde Sumar. Su diputado Félix Alonso dijo en la comisión que «resulta paradójico que un municipio con tanta vinculación marinera tenga tan pocos accesos reales al mar. Los vecinos de Marín merecen recuperar ese espacio público que legítimamente les corresponde.», por lo que respaldó «una solución, creemos que sensata y realista: la cesión de superficie y uso de aquellos terrenos portuarios y de defensa que hoy están infrautilizados. No se trata de una reivindicación maximalista, sino de buscar un equilibrio entre las necesidades de las instituciones y los derechos de los ciudadanos. Estamos hablando de espacios que, bien gestionados, podrían convertirse en motor de desarrollo económico y social para Marín, creando nuevas zonas verdes, equipamientos y potenciando la relación entre el puerto y la ciudad».