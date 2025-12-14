Chesire presenta sus obras en la Librería Paz
La autora de cómic Paula Chesire presenta dos de sus creaciones en la Librería Paz el próximo viernes 19. Se trata del libro «La receta de la magia», un cómic que presenta una historia llena de brujas novatas, amantes de la tecnología y terriblemente poderosas, además del fanzine «Latte con avena», apto «para veganos y tolerantes a las chorradas».
