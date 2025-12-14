Caldas celebra su «Papanoelada Motera» de manera solidaria

La jornada de ayer fue un día de disfrute, especialmente para los moteros que participaron en la tercera edición de la «Papanoelada Motera» de Caldas de Reis.

El acto consistía en una ruta circular de unos cuarenta kilómetros de distancia en los que se recorrieron lugares como Paradela, Catoira, Vilagarcía, Portas o Arcos para regresar posteriormente de nuevo a la villa termal. Se trata de una propuesta realizada por el colectivo motero «Os Keimaos».

Así, en la jornada de ayer, la concentración de motos se inició a las 16.00 horas en la Praza de Sesto Casal, detrás del mercado municipal. La ruta incluía paradas donde los participantes podían tomar pinchos y finalizó con una gran chocolatada con roscón de Caldas en la plaza de partida.

La actividad era gratuita, con los únicos requisitos de entregar alimentos de manera solidaria a los servicios sociales municipales, para repartir entre las familias de la villa que necesitan un mayor apoyo en estas fechas navideñas, y llevar la vestimenta correspondiente: de Papá o Mamá Noel.

Tras el anterior cambio de día de la cita motociclista debido al mal tiempo para la fecha prevista, finalmente los participantes pudieron disfrutar del acto sin presencia de agua.