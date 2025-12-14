La Boa Vila se prepara para recibir a Papá Noel

Pontevedra se prepara para recibir la primera de las importantes visitas navideñas a los niños: la de Papá Noel. El séquito de este entrañable personaje recorrió ayer las calles y plazas del centro histórico sobre zancos y patines anunciando su inminente llegada el 24.

No fue la única actividad que hubo en la calle en la ciudad, donde hubo un concierto del Outono de Jazz, a cargo del Sunil López Trío, y de villancicos con Bonnie Cooper.

Hoy la programación navideña pontevedesra trae nuevas e interesantes propuestas. Así, a las 12.00 horas, en el marco del Outono de Jazz, tocarán Gloria Pavía & Rafa Morales, en la céntrica Praza da Peregrina.

A las 18.00 horas O Apalpador y la Banda do Monte Furado bajarán a la ciudad y recorrerán el centro histórico. También en este entorno habrá un pasacalles, el de O Libro Máxico de Nadal a las 18.15 horas.

Pondrá el broche de oro del domingo el encendido del poblado elfo del Parque das Camelias, en a Parda, a partir de las 18.30 horas.

Por otro lado, el centro cultural de Salcedo acogerá hoy a las 19.00 horas la representación de la obra de teatro «Os vellos non deben de narmorarse».