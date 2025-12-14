El BNG pide más seguridad en el acceso al CEIP Lourido

El BNG de Poio denunció esta semana la falta de control y la inseguridad viaria que se vive diariamente en la entrada del CEIP Lourido. La portavoz nacionalista, Marga Caldas, urgió al Concello a que la Policía Local garantice que los espacios peatonales y los pasos de cebra que ya existen en la actualidad no se vean invadidos por vehículos. La nacionalista subraya que la situación, sobre todo en las horas de entrada y salida del colegio, «es un caos total», por lo que urge «la implantación de un dispositivo de agentes que controlen y garanticen que los coches cumplan la normativa y no ocupen las zonas reservadas al tránsito peatonal».

Caldas subraya que las entradas a centros de enseñanza son lugares sensibles para el tráfico y por eso destaca que no se entiende que Moldes anuncie la mejora de la senda pero desatienda el problema de seguridad viaria endémico a la entrada del centro. «La situación de estrés de padres y jóvenes con coches de por medio es muy grande. Hay casos graves de falta de urbanidad y cualquier día va a pasar algo que nadie quiere”, adviertió.

El Bloque aplaudió que el gobierno local amplíe la senda peatonal existente entre el aparcamiento y la entrada del colegio, aunque subrayaron que no es suficiente, ya que los problemas relacionados con la circulación de vehículos y la seguridad del alumnado «son numerosos y históricos». En esa línea, piden una reposición urgente de los bolardos para impedir que los vehículos invadan la senda y los pasos de cebra.

La portavoz nacionalista destaca que además es inaceptable la ausencia de presencia policial, ya que es una medida que se ha demostrado «eficaz en muchas otras localidades, incluso aplaudida por las asociaciones de madres y padres», cuando su presencia es disuasoria y no necesariamente tiene una función punitiva y recaudatoria ante posibles incumplimientos.