El adviento se convierte en el formato de moda en las librerías

Uno de los regalos más populares desde los inicios de la Navidad son los libros. Los hay de todo tipo: novelas, de cocina, de fotografía y, la última moda, los libros de adviento.

En una sociedad a la que cada vez le cuesta más mantener la atención en una actividad de forma continuada, las librerías presentan este fenómeno de las estanterías.

Su llegada a España fue el año pasado, donde el único título a la venta fue «Un corazón por Navidad», que consiguió un éxito rotundo, consolidándose como el segundo libro más vendido de todo el panorama nacional durante la época navideña, agotándose en casi todas las librerías del país.

Este año, aprovechando la buena acogida del ejemplar mencionado, han salido a la venta diferentes títulos para todos los públicos y adaptando el formato a un amplio abanico temático.

El formato consiste en veinticuatro capítulos cerrados, para leer cada día uno, del 1 al 24 de diciembre. «Suelen ser breves, de unas diez páginas», explica Olga Gregorio, de la librería Cronopios.

Muchos de ellos siguen la temática de la obra original, un romance adolescente. No obstante, «la clientela es muy variada», ante la nueva variedad de argumento, «a mucha gente le llama la curiosidad porque no conocen el concepto», sostiene Isa Virel, de la misma librería.

Desde Cronopios aseguran que «muchos lectores han repetido este año, vienen y nos dicen que se lo llevaron el año pasado». Tras un año de experiencia y varias reseñas de sus clientes habituales, han llegado a la conclusión de que «la gente disfruta la ilusión de leer un capítulo al día».

Además, ante las complicaciones que presentan muchos adolescentes «acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales», garantizan que este nuevo formato de publicaciones «ayuda a recuperar el hábito lector».

Incluso, alegan que, el año pasado, al haber un solo título, se creó una pequeña comunidad, «venían comentando por dónde iban y sus partes favoritas del novedoso título».

Detalle de uno de los libros de adviento en la libreria Cronopios. / RAFA VAZQUEZ

«Está muy ligado al calendario, podrían ver alternativas»

Al tratarse de una iniciativa lectora enlazada directamente al mes de diciembre, las ventas se concentran las semanas previas al inicio del mes.

Sin embargo, desde la librería Cronopios valoran que «se podrían explorar otras alternativas», refiriéndose a buscar otras fechas donde encajar más ejemplares de este tipo de libros, que «están funcionando tan bien», recalca Olga Gregorio.

«Creo que ha llegado para quedarse. Estamos en un momento en el que todo se adventiza», concluye Isa Virel sobre el formato que les gustaría que explorase nuevas ramas «como el terror o el thriller».

Además, sus precios los hacen accesibles, rondando los quince euros, sin llegar a los veinte, el «regalo perfecto».