La Xunta avanza para crear en Marín suelo para 400 viviendas

La visita a Bueu de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, dejó información al respecto de los planes que tiene la Xunta en este ámbito para Marín, después de confirmar que se desarrollará suelo residencial para 400 viviendas en la villa, en la zona de Raposeiras.

«Por nuestra parte, estamos trabajando fundamentalmente en dos ejes. La construcción de vivienda pública de licencia municipal directa en suelos urbanos, y por otro lado, tenemos una estrategia de desarrollo de suelo residencial que estamos realizando a través de esos proyectos de interés autonómico, que estamos delimitando en aquellos concellos con mayor demanda de vivienda protegida o su área metropolitana», explicó la titular de Vivenda.

Tras anunciar que el Ejecutivo autonómico construirá en la localidad morracense 21 viviendas públicas, se iniciarán antes de 2026 los trámites para dotar a Marín de la figura de Proyecto de Interés Autonómico (PIA), utilizada por la Xunta para reducir la burocracia y agilizar los procesos de ejecución.

«Tenemos aquí en la provincia de Pontevedra un PIA en San Mauro (en la capital) y también aprobamos una delimitación de un PIA en el Concello de Marín. Antes de que acabe el año licitaremos esos proyectos para que se redacte esa figura de planeamiento y urbanización y adquisición del suelo. Antes de que remate el año tendremos noticias», adelantó la conselleira.

En total, están en redacción Proyectos de Interés Autonómico en siete ámbitos de Galicia, en Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Santiago de Compostela, mientras que los de Vilagarcía y Ramón Nieto (Vigo) ya están adjudicados.

Esta medida forma parte de la estrategia autonómica de la Xunta de impulsar el desarrollo de suelo para facilitar la construcción de 25.000 viviendas, así como la creación de nueva vivienda pública, pasando de 4.000 a 8.000 pisos de estas características.