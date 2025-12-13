Una de cada cuatro viviendas de Pontevedra es unifamiliar y el 40% del parque total supera los 50 años

El Concello de Pontevedra otorgó el pasado año licencias de construcción de seis edificios para un total de 243 hogares, junto con otras 15 viviendas unifamiliares, lo que da un total de 258. Desde hace unos meses, la construcción de edificios colectivos se ha reactivado de forma notable, incluso con iniciativas públicas como los inmuebles que promueve la Xunta en Valdecorvos, pero la modalidad de los chalés sigue muy vigente en el municipio. A día de hoy, uno de cada cuatro hogares de Pontevedra es unifamiliar, un total de 8.135 sobre un total de casi 33.000. Este 25% es el segundo porcentaje más alto ente todas las ciudades gallegas. En Galicia, solo Santiago supera a Pontevedra con más del 30% de hogares de este tipo. Las otras cinco urbes de Galicia se sitúan en todos los casos por debajo de esta media. Solo se acerca Vigo, con el 21%.

Según el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicados ayer y con datos de 2024, en Pontevedra hay 32.801 domicilios, 600 más que hace dos años. De ellos, 24.022 se corresponden con pisos colectivos y un total de 8.135 son viviendas unifamiliares (de otras 120 no consta su configuración).

Estas casas no colectivas son mayoría en el rural, con el 99% de los casos en los municipios del interior, mientras que en la costa también es una modalidad habitual, pero sin llegar a esos niveles. Así, en Sanxenxo el 65% de las casas con chalés y el 60% en Poio, mientras que en Marín, con un casco urbano más definido, las unifamiliares suponen el 40% del total. En Caldas se llega al 61%.

Pontevedra es una ciudad conformada por un centro urbano compacto y 15 parroquias diseminadas por el ámbito rural y es precisamente en estas parroquias donde reside el 20% de su población. La única urbe que tienen menos domicilios que Pontevedra dentro de Galicia es Ferrol, con un total de 29.700 domicilios, de los que 24.224 s, de los que solo 4.934 son casas.

Atendiendo al tamaño de los hogares, las construcciones de Pontevedra se sitúan entre las más amplias de Galicia. Sus domicilios disponen de una media de 103 metros cuadrados de superficie, solo superadas en esta comparativa por las de Lugo (106 metros cuadrados por término medio). En las restantes urbes gallegas los domicilios tienen menos de 100 metros cuadrados de media.

En concreto, poco más del 13% tiene menos de 75 metros cuadrados de superficie, unas 4.300 viviendas, mientras que tres de cada diez superan los 120 metros, con cerca de 9.900. De hecho, hay casi 3.400 hogares de más de 180 metros cuadrados.

Esta estadística del IGE también recoge la antigüedad de las construcciones de las ciudades gallegas. Y en Pontevedra se constata un parque inmobiliario anticuado, ya que el 41% del total es anterior a 1980, por lo que se acercan al medio siglo. De hecho, hay 2.800 anteriores a 1951, sin detallar una antigüedad mayor, si bien es elevado el número de edificios de los siglos XIX, XVIII e incluso anteriores, ante el notable centro histórico de la ciudad.

Un estudio de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) de 2024 el mismo año de los datos del IGE, detallaba que el 25,4% de viviendas de la ciudad de Pontevedra tenía más de 50 años, y contabiliza un total de 8.095 en esa franja. La patronal del sector inmobiliario gallego también estima que en esos momentos «el 87% de las viviendas vacías» en la ciudad estaban en un estado «deficiente o muy deficiente» que motiva que «no sean aptas para el arrendamiento». Además, también decía que el 18,6% del parque inmobiliario capitalino (hasta un total de 6.000 viviendas) presenta deficiencias en el aislamiento térmico y acústico.

La importancia del Informe de Evaluación de Edificios

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias recordada que «están obligados a elaborar y presentar» el Informe de Evaluación de Edificios (IAE) en el Concello, «los propietarios de edificios de uso residencial vivienda colectiva, en el plazo máximo de un año desde que el edificio alcance los 50 años o la antigüedad que establezca el ayuntamiento, de ser el caso». El IAE, es un instrumento que acredita la situación en la que se encuentra un edificio en relación con su estado de conservación, con las condiciones de accesibilidad e informa sobre la certificación de la eficiencia energética.

Insistía en que el IAE «permite un conocimiento detallado sobre el estado de conservación de los edificios de uso residencial colectivo, sus condiciones de accesibilidad universal y su eficiencia energética, el cumplimiento del deber de conservación de los edificios y la adopción de las medidas necesarias para la conservación y rehabilitación del parque de edificios de viviendas y la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, con el fin de asegurar su seguridad, salubridad y accesibilidad de forma que no supongan riesgos para las personas y los bienes y garantizar el derecho de las personas a habitar en una vivienda digna».

Este conocimiento facilita «la realización de reparaciones y rehabilitaciones preventivas, antes de que se presenten problemas graves y costosos» y el informe también posibilita conocer las condiciones de cada edificio referidas a la accesibilidad y sus dotaciones en función de sus características y en función de él «se definirán las medidas de adecuación para implantar en el inmueble, con criterios de flexibilidad, y su coste»Por último, recordaba que las actuaciones de rehabilitación y mejora que se lleven a cabo «pueden beneficiarse de las ayudas de la Xunta, tanto en materia de conservación como de accesibilidad y de eficiencia energética»