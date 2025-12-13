Un velatorio por la enseñanza pública
La ciudad acoge un velatorio por la muerte de la enseñanza pública el próximo martes 16 de diciembre. Consiste en una jornada reivindicativa que parte del IES Xunqueira II a las 10 horas hasta el IES Frei Martín Sarmiento. A lo largo del recorrido, se empapelarán los centros educativos con crespones negros o esquelas como protesta.
- Gloria Cubas, de Os Palleiros: «Los animales me salvaron a mí primero»
- La playa de Loira se convierte en un nuevo destino para escaladores en Marín
- La futura zona verde de 8.000 m2 en José Malvar se dedicará a la camelia
- Agresiones a sanitarios: condenada por golpear a una enfermera en Montecelo
- Mercedes Pintos, Autónoma Distinguida de 2025: «La de la tienda es una vida bonita, porque creas barrio»
- Arranca el Año Jubilar de Sor Lucía
- La gastronomía de las Rías Baixas, sobre ruedas
- Los décimos «feos» ganan popularidad para el ‘Gordo’