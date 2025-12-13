Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un velatorio por la enseñanza pública

La ciudad acoge un velatorio por la muerte de la enseñanza pública el próximo martes 16 de diciembre. Consiste en una jornada reivindicativa que parte del IES Xunqueira II a las 10 horas hasta el IES Frei Martín Sarmiento. A lo largo del recorrido, se empapelarán los centros educativos con crespones negros o esquelas como protesta.

